В Татарстане третий день подряд выявляют больше полусотни новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за прошедшие сутки выявили 51 новых случаев заражений, сообщает местный оперштаб. В республике уже третий день подряд количество новых случаев COVID-19 больше полусотни.
География распределения новых случаев по городам и районам:
1. Казань – 24
2. Набережные Челны – 10
3. Альметьевский – 1
4. Бугульминский – 1
5. Верхнеуслонский – 2
6. Высокогорский – 2
7. Елабужский – 1
8. Лаишевский – 2
9. Менделеевский – 1
10. Нижнекамский – 3
11. Нурлатский – 1
12. Сабинский – 1
13. Тукаевский – 1
14. Ютазинский – 1
Распределение заражений по возрастным группам татарстанцев:
До 18 лет – 0
От 18 до 30 – 5
От 30 до 50 – 19
От 50 до 60 – 15
От 60 до 70 – 12
От 70 до 80 – 6
От 80 до 90 – 0
Старше 90 – 0
За весь период пандемии в Татарстане зарегистрировано 8 757 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 7 754 человек уже выздоровели, в том числе 41 за прошедшие сутки
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