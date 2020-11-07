В Татарстане третий день подряд выявляют больше полусотни новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за прошедшие сутки выявили 51 новых случаев заражений, сообщает местный оперштаб. В республике уже третий день подряд количество новых случаев COVID-19 больше полусотни.

География распределения новых случаев по городам и районам:

1. Казань – 24

2. Набережные Челны – 10

3. Альметьевский – 1

4. Бугульминский – 1

5. Верхнеуслонский – 2

6. Высокогорский – 2

7. Елабужский – 1

8. Лаишевский – 2

9. Менделеевский – 1

10. Нижнекамский – 3

11. Нурлатский – 1

12. Сабинский – 1

13. Тукаевский – 1

14. Ютазинский – 1

Распределение заражений по возрастным группам татарстанцев:

До 18 лет – 0