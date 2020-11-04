В День народного единства Путин рассказал, что на самом деле объединят россиян

На видеоконференции с представителями религиозных конфессий Владимир Путин обозначил, что объединяет россиян.

"Патриотизм и сплоченность граждан, общие нравственные идеалы и сегодня объединяют наше общество, нашу огромную многонациональную и многоконфессиональную страну", - сказал он.

Путин также призвал избегать межрелигиозных конфликтов в России. Для этого необходимо укреплять традиционные ценности.

"Их (традиционные ценности - прим. ред.) нужно беречь, укреплять и развивать. Это наш общий долг перед нынешними, да и перед будущими поколениями", - высказался президент.

Напомним, что сегодня, 4 ноября, страна отмечает День народного единства.