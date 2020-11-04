В России снова зарегистрировали абсолютный рекорд по числу заболевших коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 19768 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такую информацию предоставил штаб по борьбе с COVID-19.

Указывается также, что среди числа зарегистрированных 25 % или 4 937 случай - это активно как контактные и без клинических проявлений. В список регионов с наибольшим заражением попали Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, Нижегородская и Архангельская области.

Напомним, что последний раз рекорд был установлен 1 ноября. Тогда показатель заболевших по стране достиг 18 665. На данный момент в Татарстане число жертв от коронавируса достигло 112.