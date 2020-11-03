В России упростили порядок маркировки лекарств

Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении порядка маркировки лекарств. Ранее маркировка была введена с 1 июля 2020 года, но произведенным до июля немаркированным препаратам разрешили находиться в обороте до окончания срока годности.

Как пишут «Известия» упрощенный режим маркировки был введен из-за повышенного спроса на лекарства и эпидемиологической ситуации.

Ранее сообщалось, что система маркировки лекарств в России будет временно переведена в уведомительный режим, что позволит избежать задержек при покупке лекарств.