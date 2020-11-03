На снос аварийных домов в Казани потратят 22 млн рублей

В Казани планируется снос 30 аварийных домов. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. На работы планируется потратить 22 млн рублей.

По документам сносу подлежат дома на улице Варшавская, Союзная, 40 лет Октября, Маршрутная, Мало-Московская, Большая Шоссейная, Односторонка Гривки, Гаванская, Декабристов, Колымская, Красного Химика. А также на улицах Приволжская, Рахимова, Телецентра, Хлебозаводской, Хасана Туфана и Фурманова.

Деньги на работы будут выделены из бюджета Татарстана, снос начнется через 10 дней после заключения контракта.