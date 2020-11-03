В 2022 году водителей ждут новые правила тюнинга и ремонта машин

На территории России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии к 2022 году могут вступить в силу новые правила тюнинга и ремонта машин. В третьем пакете поправок в техреглмент говорится, что водителей обяжут проходить внеплановый техосмотр даже при минимальных изменениях в машине (смена магнитолы или сигнализации).

Как пишут «Известия», поправки запретят использовать некоторые б/у запчасти, в том числе системы рулевого управления, тормозных систем, ремней и подушек безопасности.

При этом, по мнению эксперта, поправки ударят и по рынку независимых автосервисов В отрасли сегодня задействовано более 70 тыс. предприятий, где работает более 1,5 млн граждан.