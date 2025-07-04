Протоиерей Великанов составил список самых чудодейственных молитв

Протоиерей Павел Великанов выделил четыре молитвы в православии, которые, по его мнению, способны принести душевное облегчение.

Первая молитва — «Отче наш». Она охватывает основные постулаты веры и особенно помогает в трудные моменты жизни. Следующей идет «Символ веры», который, хотя и не содержит прямых обращений или благодарностей, отражает важнейшие православные истины.

Священник также отметил значение молитвы «Богородице, Дево, радуйся!», написанной Святителем Кириллом, в которой выражается радость Девы Марии о будущем материнстве.

Завершает список «Иисусова молитва», которая помогает избавиться от страданий и обрести душевный покой. Великанов подчеркнул, что истинная сила молитвы заключается не только в ее словах, но и в доверии и любви к Богу. Когда человек искренне верит, каждая молитва становится мощной, сообщили в ИА ЕЛЬ.

Источник: akpars.ru