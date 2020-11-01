Снова растет: оперштаб Татарстана опубликовал свежую статистику по заболевшим коронавирусом

За минувшие сутки, согласно официальной статистике, в Татарстане подтвердили 45 новых случаев коронавируса. Два случая - завозные, остальные татарстанцы заразились в результате контакта с заболевшими на территории РТ.

Большинство новых случаев выявлено, как и ранее, в Казани, также заболевшие есть еще в восьми муниципалитетах. Это Алексеевский, Алькеевский, Дрожжановский, Нурлатский и Пестречинский районы - здесь за сутки выявлено по одному новому случаю. По два заболевших зарегистрировали в Буинском, Альметьевском, Высокогорском районах.

Среди новых заболевших 26 человек - это татарстанцы в возрасте от 30 до 50 лет; также коронавирус подтвержден у одного ребенка. Семь пациентов были госпитализированы, остальные получают лечение дома.

Всего в Татарстане с начала пандемии было выявлено 8462 случая COVID-19, сообщает оперативный штаб. Накануне глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина также заявила, что за октябрь в республике на 52% выросла заболеваемость COVID-19,

Напомним, ранее корреспондент ProKazan.ru посчитал, во сколько в Казани обходится лечение от коронавируса и что выписывают врачи.