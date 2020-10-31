Роспотребнадзор по Татарстану: заболеваемость коронавирусом за месяц выросла на 52%

На утреннем совещании президента Татарстана руководитель управления Роспотребнадзора по региону Марина Патяшина выступила с докладом о распространении коронавируса в республики. Она отметила, что по сравнению с предыдущим месяцем уровень заболеваемости значительно вырос.

«В октябре пришел ожидаемый рост ОРВИ и мы видим рост коронавируса, особенно интенсивно этот рост начался в середине октября, максимальное количество случаев за сутки составило 55. В результате, заболеваемость ковидом в октябре выросла на 52% или на 372 случая по сравнению с сентябрем, да в последнюю неделю мы наблюдаем стабилизацию заболеваемости, но ситуация в целом по ОРВИ остается напряженной ведь сезон простудных заболеваний еще только началась», - отметила Марина Патяшина.

Напомним, за сутки в Татарстане зарегистрировано 43 случая заражения коронавирусом.