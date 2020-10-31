Прокуратура Татарстана проверит информацию об издевательствах над особенным ребенком

В Татарстане прокурор Зеленодольского района проверит информацию об издевательствах в школе над ребенком с ограниченными возможностями. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ведомства.
По сообщениям СМИ, над ребенком издеваются одноклассники, а он не может дать отпор из-за особенностей развития. Мальчик рассказал, что зимой его привязывали к турнику и оставили замерзать, его освободил житель близлежащего дома.
«В случае подтверждения фактов издевательства поручено принять меры прокурорского реагирования, в том числе привлечь виновных к ответственности», - говорится в сообщении.
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