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Анна Кантер-Амелькина признана лучшим российским директором по общественным и корпоративным связям

30.10.2020, 09:00 0 prokazan.ru

29 октября состоялась ХVIII церемония вручения главной российской премии в области управления «Топ-1000 российских менеджеров», организованная Ассоциацией менеджеров и газетой «Коммерсантъ». По результатам голосования членов Академии премии – победителей прошлых лет – лучшим директором по общественным и корпоративным связям признана вице-президент, директор Департамента коммуникаций, пресс-секретарь президента-председателя правления банка «Открытие» Анна Кантер-Амелькина.

Победители определялись в 15 профессиональных номинациях.

Анна Кантер-Амелькина неоднократно возглавляла рейтинг лучших директоров по общественным и корпоративным связям среди российских коммерческих банков. А теперь победила в номинации «Лучший директор по общественным и корпоративным связям» среди компаний всех секторов экономики. Награду вручил исполнительный директор МИА «Россия сегодня» председатель совета директоров Агентства экономической информации «Прайм» Олег Ананьев.

«Какая бы я ни была замечательная и крутая, за мной стоит моя команда... Мы знали и до этого, какие мы крутые, а теперь это знают все. Это, наверное, «черный пояс» по пиару. Спасибо», - сказала Анна Кантер-Амелькина в ответном слове.

Самая престижная деловая премия в области менеджмента «Топ-1000 российских менеджеров» учреждена Ассоциацией менеджеров в 2003 году с целью выявления эффективных управленческих практик и формирования новой российской управленческой элиты. Премия присуждается победителям одноименного ежегодного рейтинга Ассоциации Менеджеров и ИД «Коммерсантъ». В этом году церемония награждения из-за пандемии коронавируса проходила в онлайн-режиме.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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