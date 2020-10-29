В Госдуме предложили начислять пенсии «по рангам» и вернуть отчисления с зарплат

Первый зампред госдумы по экономической политике Сергей Калашников предложил начислять пенсии «по рангам», а также вернуть отчисления на будущую пенсию с зарплат.

Как пишут «Известия» ранг, будет определять на основе определенного перечня. При этом человек будет понимать, что при достижении определенного ранга у него будет включаться то же, что входит в коэффициент.

Депутат считает, что повышенная пенсия должна быть второго ранга и повышаться при достижении следующего. Всего должно быть 10 рангов.

Также по рангам, по словам спикера, нужно индексировать пенсии, но учитывая экономическую ситуацию.