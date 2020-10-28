Солист Би-2 заболел коронавирусом. В начале ноября у группы должен состояться концерт в Казани

В официальной группе во «ВКонтакте» Би-2 сообщили, что солист Егор Бортник известный как Лёва Би-2 заразился коронавирусом.

«Всем интересующимся здоровьем Лёвчика — всё в порядке, ковид протекает в лёгкой форме. К началу гастролей карантин Лёвы закончится, так что все назначенные ноябрьские концерты Би-2 состоятся по плану», - написали в группе.

В начале ноября концерт легендарной группы должен состояться в Казани. Артисты сообщают, что внимательно следят за ограничениями в регионах и будут сообщать обо всех изменениях в расписании концертов.

Напомним, в Татарстане за последние сутки зарегистрировали 47 новых случаев заражения коронавирусом.