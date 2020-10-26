Стало известно, с чем связан рост бессимптомных заболевших коронавирусом

Эксперт рассказал, с чем связан рост бессимптомных заболевших ковидом в России. Так, одной из причин является тот факт, что иммунная система не пытается отторгнуть чужеродный антиген. В результате организм не борется с болезнью и нет воспалительных процессов, как итог – нет симптомов.

«Организм пытается либо избавиться от патогенна или же уменьшить повреждения или изменения, которые вызывает инфекция», - цитируют «Известия» и.о. директора института биомедицинских систем и технологий Санкт-Петербурга Андрея Васина.

При этом точно такое же поведение было описано для туберкулеза. Там большинство заболевших – это носители без симптомов.

Напомним, в Татарстане за сутки зарегистрировали 45 новых случаев заражения коронавирусом.