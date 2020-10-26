Опрештаб опубликовал свежие данные по зараженным коронавирусом в Татарстане. Среди заболевших дети

За сутки в Татарстане выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе региона. Из них 42 человека лечатся дома, троих отвезли в больницу.

Среди заболевших есть двое детей до 18 лет, три человека от 70 до 80 лет, один человек от 80 до 90 лет и один старше 90 лет.

Так, по данным оперштаба в Казани заболевших коронавирусом за сутки насчитывается 31 человек, 4 человека в Набережных Челнах, три случая в Нижнекамском районе, два в Нурлатском районе и по одному случаю в Альметьевском, Дрожжановском, Камско-Устьинском, Лаишевском и Менделеевском районах.

За сутки выздоровело 15 человек.

Напомним, на утреннем совещании президент Татарстана оценил ситуацию с коронавирусом.