Выпускник Казанской православной духовной семинарии умер от коронавируса

В Оренбурге от коронавируса умер протоиерей Сергий Демакин, выпускник Казанской православной духовной семинарии. Об этом сообщается на сайте Казанской епархии.

«22 октября 2020 года после продолжительной болезни отошел ко Господу Сергий Демакин. Он обучался в семинарии в 2001—2006 годах, далее в течение двух лет служил в семинарском храме праведного Иоанна Кронштадтского», - говорится в сообщении.

Последние годы отец Сергий жил в Оренбурге и был настоятелем храма Архангела Михаила поселка Городище.

«Учащие и учащиеся Казанской духовной семинарии выражают искренние соболезнования родным и близким протоиерея и молятся об упокоении его души», - заключили в сообщении.

Напомним, в Татарстане на утро 22 октября зарегистрировано 48 новых случаев заражения коронавирусом.