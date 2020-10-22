Татарстан побил новый рекорд по заболевшим коронавирусом. Оперштаб опубликовал свежую статистку

На утро 22 октября в Татарстане зарегистрировано 48 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона.

«Семь человек отвезли в больницу, 41 заразившейся получает лечение на дому. Среди заболевших 32 жителя Казани, 4 из Нижнекамского района, по два случая в Набережных Челнах, Верхнеуслонском и Бугульминском районах, по одному случаю в Сабинском, Пестречинском, Менделеевском, Атнинском, Апастовском районах», - говорится в сообщении.

За сутки в Татарстане выздоровело 45 человек, за весь период пандемии – 6848 человек.

Напомним, за 21 октября в республике скончалось два человека.