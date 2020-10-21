Оперштаб Татарстана рассказал, сколько человек умерло от коронавируса за сутки

В Татарстане на 21 октября скончались два человека с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. И вновь же не говорится в каких районах скончались пациенты.

Так, скончалась 67-летняя женщина, которая была доставлена в больницу с пневмонией. Состояние пациентки ухудшилось на фоне сердечной недостаточности.

Также умерла 79-летняя женщина, которую привезли в больницу с коронавирусом, осложненной двусторонней внебольничной пневмонией. У пациентки были хронические заболевания.

Напомним, в регионе за сутки зарегистрировали 44 случая заражения коронавирусом.