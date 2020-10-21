Нового главу Исполкома выбрали депутаты в Казани

21 октября на сессии гордумы в Казани был выбран глава Исполкома. Им стал Рустем Гафаров, ранее первый заместитель Исполкома.

Рустем Гафаров отметил важность активной работы с обращениями жителей, а также выработки единого стратегического направления развития Казани и городских поселков.

4 депутата воздержались от голосования.

"Поздравляем, Рустем Гильфанович! Пусть всевышней вам нам, всему нашему городу, республике, стране поможет в это непростое время. Нам совместно предстоит реализовать множество проектов, перед вами стоят большие задачи и, конечно же, приходить на должность не просто, но у вас есть большой опыт. И мы будем вам помогать, от вас ждем новшеств", - отметил глава города Ильсур Метшин.

"Я приложу все силы, чтобы оправдать доверие", - отметил Гафаров.

Справка

Гафаров Рустем Гильфанович родился 11 октября 1965 года в Казани.



В 1988 году окончил Казанский химико-технологический институт им.С.М.Кирова по специальности «инженер-механик».

С сентября 2006 года по май 2010 года – первый замглавы администрации Советского района Исполкома Казани.

С мая 2010 года по октябрь 2018 года - глава администрации Советского района Исполкома Казани.

С 11 октября 2018 года - первый замруководителя Исполкома Казани.