Нового главу Исполкома выбрали депутаты в Казани

21 октября на сессии гордумы в Казани был выбран глава Исполкома. Им стал Рустем Гафаров, ранее первый заместитель Исполкома.
Рустем Гафаров отметил важность активной работы с обращениями жителей, а также выработки единого стратегического направления развития Казани и городских поселков.
4 депутата воздержались от голосования.
"Поздравляем, Рустем Гильфанович! Пусть всевышней вам нам, всему нашему городу, республике, стране поможет в это непростое время. Нам совместно предстоит реализовать множество проектов, перед вами стоят большие задачи и, конечно же, приходить на должность не просто, но у вас есть большой опыт. И мы будем вам помогать, от вас ждем новшеств", - отметил глава города Ильсур Метшин.
"Я приложу все силы, чтобы оправдать доверие", - отметил Гафаров.
Справка
Гафаров Рустем Гильфанович родился 11 октября 1965 года в Казани.
В 1988 году окончил Казанский химико-технологический институт им.С.М.Кирова по специальности «инженер-механик».
С сентября 2006 года по май 2010 года – первый замглавы администрации Советского района Исполкома Казани.
С мая 2010 года по октябрь 2018 года - глава администрации Советского района Исполкома Казани.
С 11 октября 2018 года - первый замруководителя Исполкома Казани.
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