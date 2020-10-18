Осужденный из колонии в Казани помогает воспитанникам детского дома и больным детям

Осужденный, отбывающий срок в колонии №18 Казани, переводит деньги нуждающимся детям. Об этом рассказали в пресс-службе УФСИН Татарстана. По данным ведомства, с каждой зарплаты по 1,5 тысячи рублей он отправляет в детдом и 500 рублей - в фонд помощи больным детям.

Еще на свободе мужчина вместе с родственником – воином-афганцем и другими единомышленниками помогал семьям бойцов, погибших в Афганистане. Мужчины ездили по городам, устанавливали памятные стелы воинам-интернационалистам, навещали их матерей и жен, оказывали посильную помощь. Позже он решил помогать нуждающимся детям. Когда осужденный учился в школе, среди его одноклассников было 10 воспитанников детского дома. Сам он вырос в благополучной семье и наблюдая за ребятами из детдома, понимал, что они многого лишены.

"Наверное, именно эти воспоминания и впечатления побудили меня уже в зрелом возрасте начать помогать таким детям" - рассказал мужчина.

В колонии осужденный занят на хозяйственных работах, отметили в УФСИН, а администрация учреждения всячески содействует мужчине в его инициативе.