«Едва не потерял ногу»: врачи РКБ в Татарстане спасли 72-летнего мужчину

Врачи республиканской клинической больницы Татарстана буквально успели спасти от ампутации ногу 72-летнего мужчины, который переболел коронавирусом. Об этом сообщили в инстаграм-профиле больницы.

«Мужчина летом перенес ковид, болел тяжело и долго. При всем при это у мужчины были проблемы с ногами – атеросклероз. Однажды мужчина проснулся и увидел, что его нога будто высохла. Но в больницу не обратился. Прошел месяц тогда мужчина пошел к врачам, оказалось из-за коронавируса сосуды ноги у мужчины забились тромбами», - говорится в сообщении.

Пациенту грозила ампутация ноги. Врачи РКБ сделали бедренное малоберцовое шунтирование – была восстановлена циркуляция крови в ноге, она порозовела. Медики успели в последний момент.

