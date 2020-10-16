За сутки в Татарстане скончалось два человека с коронавирусом

Оперштаб Татарстана сообщил о новых жертвах коронавируса. За сутки скончались два человека с подтвержденным анализом на коронавирус.

Так, не стало 67-летней жительницы Казани, которую привезли в больницу с внебольничной пневмонией. Ее состояние ухудшилось из-за обострения хронических заболеваний.

Еще одна смерть в Набережных Челнах – умер 75-летний мужчина. Его привезли в больницу с внебольничной вирусной пневмонией.

Напомним, за 15 октября в Татарстане также зарегистрировали две смерти.