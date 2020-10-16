«Ситуация сложная, не скрываем»: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать

В последнее время в СМИ все чаще мелькают сообщения по поводу огромных очередей в больницах. Казанцы выкладывают в сеть фотографии, указывают конкретные медучреждения. И количество таких сообщений достигает нескольких десятков! Судя по данным опросам, проблему заметили абсолютно все.

Конечно, в период пандемии кажется, будто это сигнал приближающейся второй волны, которую, между тем, так старательно отрицают в Роспотребнадзоре. Однако определить, чем именно вызван такой наплыв людей в больницы однозначно невозможно. На это повлияла и вспышка вирусных заболеваний, характерная для осени, и нехватка кадров, и сам коронавирус, вызывающий повышенную настороженность среди населения. Несмотря на причины, факт остается фактом: практически из всех больниц от казанцев приходят сообщения о невыносимых очередях

"Свекрови плохо с 30 сентября: температура, рентген не показывает воспаление, но дышать все труднее. Ходит в поликлинику с температурой на уколы, там для этого надо взять талон и просидеть часа два (КДЦ) на Лукина. Сегодня вызвала скорую - отказали, передали в поликлинику, чтобы врач пришел. Он пришел и сказал, что маленькую дозу укола назначили, нужно сильнее и выписал ещё капельницы для разжижения крови. А ей почти 70! Ходить даже на уколы тяжело уже, - рассказывает в социальных сетях жительница города Марина. - Сама я тоже на больничном. Вчера с 9 утра до 16 час пробыла поликлинике №12, чтобы попасть на прием и продлить больничный, плюс ждала рентген. Его сейчас делают всем в отделении травмпункте. Там люди с травмами приезжают на скорой (при мне) и нескольким пневмонию поставили. Вот наши противоковидные меры на лицо!"

Жители Казани жалуются в социальных сетях на невыносимые очереди в больницах

Еще один житель Рахмат отмечает, что такие скопления в период пандемии просто нельзя допускать, ведь среди больных могут находиться зараженные. И дело в этой ситуации не только в больницах, не обеспечивающих соблюдение норм Роспотребнадзора, но и в самих больных.

"Весной, когда больных было не меньше, поликлиника была на карантине и таких очередей не создавали. О каких мерах противоэпидемических идёт речь сейчас, если больные с непонятной этиологией болезни сидят друг с другом - у кого-то реально ковид и он может заразить больного человека с ослабленным иммунитетом и ОРВИ. Меры, даже обычные, при данной повышенной опасности не соблюдаются. Все происходит без нормального контроля, это не есть хорошо и то, что обычными меры мы сами игнорируем, потом уже будет "поздно пить боржоми, если почки отвалились". Если об этом не говорить открыто, хотя бы здесь вот так как можем, то как можно донести до общественности об опасности? - пишет он.

"Вот это, по-моему, даже больше грозит распространением инфекции, чем хождение без масок", - негодует еще один казанец.

Кто-то из пишущих нам указывает реальные номера больниц, прикрепляет фотографии, время и место. Стоит отметить, что Минздрав Татарстана порой отвечает на эти сообщения. Так, на многочисленные жалобы на очереди в поликлинике №8 ведомство сообщило:

"В осенне-зимний период традиционно наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ. В этом году накладывается и на заболевание новой коронавирусной инфекцией. В связи с данной эпидемиологической ситуацией увеличилось количество обращений в консультативные поликлиники и возросла нагрузка на врачебный персонал. Напоминаем, при появлении признаков простудных заболеваний, оставайтесь дома и вызывайте врача на дом из поликлиники по месту жительства. Врач определит перечень необходимых исследований и назначит лечение. Берегите себя!"

Редакция ProKazan.ru решила лично проверить, что происходит в медучреждениях. Две недели назад наш корреспондент уже побывал в больнице №18. Как и говорилось в сообщениях жителей, очереди начинались и почти никогда не заканчивались.

Журналист посетил 18-ую больницу в Казани

Пришедшие рассказали, что прием начинался с 15 часов, однако первые люди появились еще за полтора часа до приема - знали о том, что будет толпа. К началу приема в коридоре собралось более 15 человек. Большинство из них - ОРВИ. Другие - закрывают больничные.

К 18 вечера в коридорах все еще была очередь минимум из 20 человек. Жители активно пытались определить порядок попадания в заветный кабинет. И хотя они еще в начале установили: идут через одного, то есть один по записи и один из живой очереди - без скандалов не обошлось. Фразы вроде "Дура, откуда взялась такая!" до "Она врет, нет у нее записи!" звучали на фоне смешков из толпы и вмешательства врачей: те были вынуждены проверить списки записавшихся.

В больнице по утрам скапливаются очереди на сдачу анализов и ковид-тестов

О том, чтобы в такой очереди соблюдались санитарно-эпидемиологические меры, речи не идет: буквально через час после начала приема все уже сняли маски, заняли разделенные прежде красной лентой сиденья, столпились у дверей кабинета и в проходе. Такая же картина происходила этажом выше, где находился второй терапевт.

Жители говорят, что и утром здесь было не лучше:

"С утра все идут на анализы. Ковид не ковид, кровь и моча! Все стоят в одном месте. Причем "ковидные" должны через всю толпу перед входом пройти, чтобы дойти до последнего кабинета с тестами. А вот мало ли кто из них подтвердится потом!" - негодует женщина в очереди.

В больнице кабинет для сдачи тестов на COVID-19 соседствует с другими процедурными. Люди толпятся вместе

После комментария Минздрава здравоохранения РТ о сложившейся обстановке журналист ProKazan.ru повторно посетил больницу, чтобы посмотреть, как теперь обстоят дела.

Напомним, что несколько дней назад об очередях высказался замминистра здравоохранения Владимир Жаворонков. Он сообщил, что очереди сейчас связаны с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ.

"Сейчас идет сезонный подъем заболеваемости ОРВИ – это первый базис, второй базис население действительно ажиотированно ситуацией с коронавирусом, которая у нас продолжается. Поэтому любое повышение температуры, воспринимается как потенциальный ковид. И от этого у нас значительно увеличилось количество звонков в поликлинику с вызовом на дом, мы же не пытаемся это скрыть, объясняем, почему это происходит. При этом идет вакцинация и диспансеризация. Это все вызывает очереди", - сообщил он.

Однако одно дело - знать причины и совсем другое - пытаться это исправить. Что две недели назад, что сейчас наш корреспондент увидел одну картину: длинные очереди, которые никак не способствуют разрешению эпидемиологической ситуации в стране.

Мы попросили Минздрав прокомментировать обстановку:

"Ситуация напряженная, мы и не скрываем этого. В данный момент руководство поликлиник делает все возможное для того, чтобы избежать подобного. Пациентов записывают на прием к специалистам на определенное время. При этом обратившихся без записи принимают дежурные врачи в порядке живой очереди. В идеале должно быть разграничение потоков, но на практике люди приходят с утра массово. Очереди возникают преимущественно в утренние часы у входа. При этом внутри учреждений сотрудники стараются следить за соблюдением социальной дистанции и ношением масок".

Чтобы удостовериться в этих словах, в этот раз корреспондент съездил в больницу дважды: в утренние часы и вечерние. Оказалось, основной поток действительно идет по утрам - только в это время можно сдать анализы на ковид, кровь, сделать уколы и прочие процедуры. Притом помещение для сдачи теста находится в конце коридора, а значит потенциально больным необходимо пройти все столпившиеся очереди, чтобы попасть в свою процедурную.

По вечерам в больнице пусто. Очереди, о которых пишут в соцсетях, наблюдаются только в утренние часы

Пока люди стоят в очередях, в ведомстве убедительно просят соблюдать меры предосторожности при посещении лечебных учреждений и не поддаваться панике.

"Носите маску в местах скопления людей, старайтесь соблюдать социальную дистанцию. Оставайтесь дома при возникновении признаков ОРВИ. Берегите себя и окружающих!" - рекомендуют в Минздраве.

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