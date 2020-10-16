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Фото Prokazan.ru

«Ситуация сложная, не скрываем»: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать

16.10.2020, 15:05 894 44
Анастасия Чернядьева
В Минздраве РТ пояснили сложившуюся ситуацию

В последнее время в СМИ все чаще мелькают сообщения по поводу огромных очередей в больницах. Казанцы выкладывают в сеть фотографии, указывают конкретные медучреждения. И количество таких сообщений достигает нескольких десятков! Судя по данным опросам, проблему заметили абсолютно все.

 

Конечно, в период пандемии кажется, будто это сигнал приближающейся второй волны, которую, между тем, так старательно отрицают в Роспотребнадзоре. Однако определить, чем именно вызван такой наплыв людей в больницы однозначно невозможно. На это повлияла и вспышка вирусных заболеваний, характерная для осени, и нехватка кадров, и сам коронавирус, вызывающий повышенную настороженность среди населения. Несмотря на причины, факт остается фактом: практически из всех больниц от казанцев приходят сообщения о невыносимых очередях

"Свекрови плохо с 30 сентября: температура, рентген не показывает воспаление, но дышать все труднее. Ходит в поликлинику с температурой на уколы, там для этого надо взять талон и просидеть часа два (КДЦ) на Лукина. Сегодня вызвала скорую - отказали, передали в поликлинику, чтобы врач пришел. Он пришел и сказал, что маленькую дозу укола назначили, нужно сильнее и выписал ещё капельницы для разжижения крови. А ей почти 70! Ходить даже на уколы тяжело уже, - рассказывает в социальных сетях жительница города Марина. - Сама я тоже на больничном. Вчера с 9 утра до 16 час пробыла поликлинике №12, чтобы попасть на прием и продлить больничный, плюс ждала рентген. Его сейчас делают всем в отделении травмпункте. Там люди с травмами приезжают на скорой (при мне) и нескольким пневмонию поставили. Вот наши противоковидные меры на лицо!"

Жители Казани жалуются в социальных сетях на невыносимые очереди в больницах
Жители Казани жалуются в социальных сетях на невыносимые очереди в больницах

Еще один житель Рахмат отмечает, что такие скопления в период пандемии просто нельзя допускать, ведь среди больных могут находиться зараженные. И дело в этой ситуации не только в больницах, не обеспечивающих соблюдение норм Роспотребнадзора, но и в самих больных.

"Весной, когда больных было не меньше, поликлиника была на карантине и таких очередей не создавали. О каких мерах противоэпидемических идёт речь сейчас, если больные с непонятной этиологией болезни сидят друг с другом - у кого-то реально ковид и он может заразить больного человека с ослабленным иммунитетом и ОРВИ. Меры, даже обычные, при данной повышенной опасности не соблюдаются. Все происходит без нормального контроля, это не есть хорошо и то, что обычными меры мы сами игнорируем, потом уже будет "поздно пить боржоми, если почки отвалились". Если об этом не говорить открыто, хотя бы здесь вот так как можем, то как можно донести до общественности об опасности? - пишет он. 

"Вот это, по-моему, даже больше грозит распространением инфекции, чем хождение без масок", - негодует еще один казанец.

Кто-то из пишущих нам указывает реальные номера больниц, прикрепляет фотографии, время и место. Стоит отметить, что Минздрав Татарстана порой отвечает на эти сообщения. Так, на многочисленные жалобы на очереди в поликлинике №8 ведомство сообщило:

"В осенне-зимний период традиционно наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ. В этом году накладывается и на заболевание новой коронавирусной инфекцией. В связи с данной эпидемиологической ситуацией увеличилось количество обращений в консультативные поликлиники и возросла нагрузка на врачебный персонал. Напоминаем, при появлении признаков простудных заболеваний, оставайтесь дома и вызывайте врача на дом из поликлиники по месту жительства. Врач определит перечень необходимых исследований и назначит лечение. Берегите себя!"

Редакция ProKazan.ru решила лично проверить, что происходит в медучреждениях. Две недели назад наш корреспондент уже побывал в больнице №18. Как и говорилось в сообщениях жителей, очереди начинались и почти никогда не заканчивались.

Журналист посетил 18-ую больницу в Казани
Журналист посетил 18-ую больницу в Казани

Пришедшие рассказали, что прием начинался с 15 часов, однако первые люди появились еще за полтора часа до приема - знали о том, что будет толпа. К началу приема в коридоре собралось более 15 человек. Большинство из них - ОРВИ. Другие - закрывают больничные.

К 18 вечера в коридорах все еще была очередь минимум из 20 человек. Жители активно пытались определить порядок попадания в заветный кабинет. И хотя они еще в начале установили: идут через одного, то есть один по записи и один из живой очереди - без скандалов не обошлось. Фразы вроде "Дура, откуда взялась такая!" до "Она врет, нет у нее записи!" звучали на фоне смешков из толпы и вмешательства врачей: те были вынуждены проверить списки записавшихся.

В больнице по утрам скапливаются очереди на сдачу анализов и ковид-тестов
В больнице по утрам скапливаются очереди на сдачу анализов и ковид-тестов

О том, чтобы в такой очереди соблюдались санитарно-эпидемиологические меры, речи не идет: буквально через час после начала приема все уже сняли маски, заняли разделенные прежде красной лентой сиденья, столпились у дверей кабинета и в проходе. Такая же картина происходила этажом выше, где находился второй терапевт.

Жители говорят, что и утром здесь было не лучше:

"С утра все идут на анализы. Ковид не ковид, кровь и моча! Все стоят в одном месте. Причем "ковидные" должны через всю толпу перед входом пройти, чтобы дойти до последнего кабинета с тестами. А вот мало ли кто из них подтвердится потом!" - негодует женщина в очереди.

В больнице кабинет для сдачи тестов на COVID-19 соседствует с другими процедурными. Люди толпятся вместе
В больнице кабинет для сдачи тестов на COVID-19 соседствует с другими процедурными. Люди толпятся вместе

После комментария Минздрава здравоохранения РТ о сложившейся обстановке журналист ProKazan.ru повторно посетил больницу, чтобы посмотреть, как теперь обстоят дела.

Напомним, что несколько дней назад об очередях высказался замминистра здравоохранения Владимир Жаворонков. Он сообщил, что очереди сейчас связаны с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ.

"Сейчас идет сезонный подъем заболеваемости ОРВИ – это первый базис, второй базис население действительно ажиотированно ситуацией с коронавирусом, которая у нас продолжается. Поэтому любое повышение температуры, воспринимается как потенциальный ковид. И от этого у нас значительно увеличилось количество звонков в поликлинику с вызовом на дом, мы же не пытаемся это скрыть, объясняем, почему это происходит. При этом идет вакцинация и диспансеризация. Это все вызывает очереди", - сообщил он.

Однако одно дело - знать причины и совсем другое - пытаться это исправить. Что две недели назад, что сейчас наш корреспондент увидел одну картину: длинные очереди, которые никак не способствуют разрешению эпидемиологической ситуации в стране.

Мы попросили Минздрав прокомментировать обстановку:

"Ситуация напряженная, мы и не скрываем этого. В данный момент руководство поликлиник делает все возможное для того, чтобы избежать подобного. Пациентов записывают на прием к специалистам на определенное время. При этом обратившихся без записи принимают дежурные врачи в порядке живой очереди. В идеале должно быть разграничение потоков, но на практике люди приходят с утра массово. Очереди возникают преимущественно в утренние часы у входа. При этом внутри учреждений сотрудники стараются следить за соблюдением социальной дистанции и ношением масок".

Чтобы удостовериться в этих словах, в этот раз корреспондент съездил в больницу дважды: в утренние часы и вечерние. Оказалось, основной поток действительно идет по утрам - только в это время можно сдать анализы на ковид, кровь, сделать уколы и прочие процедуры. Притом помещение для сдачи теста находится в конце коридора, а значит потенциально больным необходимо пройти все столпившиеся очереди, чтобы попасть в свою процедурную.

По вечерам в больнице пусто. Очереди, о которых пишут в соцсетях, наблюдаются только в утренние часы
По вечерам в больнице пусто. Очереди, о которых пишут в соцсетях, наблюдаются только в утренние часы

Пока люди стоят в очередях, в ведомстве убедительно просят соблюдать меры предосторожности при посещении лечебных учреждений и не поддаваться панике.

"Носите маску в местах скопления людей, старайтесь соблюдать социальную дистанцию. Оставайтесь дома при возникновении признаков ОРВИ. Берегите себя и окружающих!" - рекомендуют в Минздраве.

Если вы столкнулись с несправедливостью или какая-то ситуация в городе кажется вам возмутительной, напишите нам на почту news@prokazan.ru.

Медицина / Минздрав Специальный репортаж Коронавирус Казань
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комментарии

Горожанин
2
16 октября 2020
18:01
Надо об этом сообщить Голиковой .
Горожанин
0
16 октября 2020
18:32
Наше здравоохранение во всем своем великолепие. Дооптимизировались.
Ага
4
16 октября 2020
19:02
Как же не паниковать, если весь общественный гос теле радио фонд базируется на том, что я пёpнyл, а зал вздрогнул? Потом меня обвинят, что я бесчyйственная машина, ВВС - воздушно вонючая сииила.
Горожанин
3
16 октября 2020
19:46
Может пора ковидный автобус пустить, с Хаматжоном? Или вот, регистрировали же внедорожники в военкомате. Супергеройский Мэр на чем ездит? Пора призвать к благотворительной миссии, к тому же он вроде бы переболел, у него иммунитет. И депутатов заодно, самих заменить на автоматы, как в икее которые совершают простые движения, пусть жмут там кнопку без конца.
Горожанин
1
16 октября 2020
19:50
Молодцы , что провели расследование журналистское и в принципе подтвердили многочисленные жалобы на несоблюдение элементарных мер безопасности от ковида, смешали всех больных ковидом и прочими заболеваниями в очередях в поликлиниках, в больницах тоже не всё благополучно. В том , что зам министра признает мсерьезность ситуации одно, но , что будет меняться в лучшую сторону не говорит и будет ли!
Горожанин
2
16 октября 2020
19:56
Всех на ковид ! Родина мать зовет !
Горожанин
0
16 октября 2020
19:59
"...Оставайтесь дома при возникновении признаков ОРВИ. Берегите себя и окружающих!" - рекомендуют в Минздраве." Совет замечательный, так сами врачи зовут больных на прием или сдать анализ и на covid19 в поликлинику , если темпа и симптомы терпимые, хотя все подписывют бумагу о самоизляции в случае подтверждения диагноза. Одно говорит министерство, другое в поликлиниках, вот вам и распространение инфекции, мотивация мол врачи не успевают и занятость у них большая, подходите сами в поликлинику .
Горожанин
5
16 октября 2020
20:12
Вы в каком полку служили ? Мед братить , мед сестрить , волонтерить умеете ? Написано же , персонала не хватает . Таки идите и расставляйте всех в шахматном порядке .
В ответ на комментарий пользователя
Молодцы , что провели расследование журналистское и в принципе подтвердили многочисленные жалобы на несоблюдение элементарных мер безопасности от ковида, смешали всех больных ковидом и прочими заболеваниями в очередях в поликлиниках, в больницах тоже не всё благополучно. В том , что зам министра признает мсерьезность ситуации одно, но , что будет меняться в лучшую сторону не говорит и будет ли!
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Горожанин
0
16 октября 2020
20:34
"На это повлияла и вспышка вирусных заболеваний, характерная для осени, и нехватка кадров"

- А куда девались кадры? Разве не в эссср орали - что "у нас самое большое количество врачей в мире?" И разве не в Казани - знаменитый мединститут?
Поменять все вывески И covid уйдет!
3
16 октября 2020
20:38
""Если вы столкнулись с несправедливостью или какая-то ситуация в городе кажется вам возмутительной""

- Возмутительно!! Требую заменить вывеску "поликлиника" на "Poliklinika". Вот так!!
Горожанин
1
16 октября 2020
21:19
Сами виноваты. До сих пор не раскрыли симптомы ковид. Хотя, зная как и к чему он цепляется, очевидна последо вательность.
Но то у них прыщи - ковид. То не тем препаратом предлагают ему дорожку открыть, чтобы получше заразится. То он 90 дней выделяется из носа, носа, лекарство для поноса.
Горожанин
0
16 октября 2020
21:20
Была милиция , стала полиция . Была медклиника , стала поликлиника )))
В ответ на комментарий пользователя
""Если вы столкнулись с несправедливостью или какая-то ситуация в городе кажется вам возмутительной""

- Возмутительно!! Требую заменить вывеску "поликлиника" на "Poliklinika". Вот так!!
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Алия
2
16 октября 2020
22:31
Оправдываете халатность и бардак, перестаньте! В таких очередях люди заражаются и это преступно, т.к. кто то тяжело перенесет или погибнет. Врачей не хватает? А где масса выпускников медвузов?
В ответ на комментарий пользователя
Вы в каком полку служили ? Мед братить , мед сестрить , волонтерить умеете ? Написано же , персонала не хватает . Таки идите и расставляйте всех в шахматном порядке .
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Горожанин
2
16 октября 2020
22:37
Где выпускники... В частных клиниках или телефонами торгуют в евросети. Когда предлагают всех бюджетников обязать на распределение по контракту годика на 3 после учебы принудительное - вы же сами первые верещать начинаете о каких-то свободах и что вам все должны. Ну вот свободный человек просидел 7 лет штаны и свободно ушел с нужным ему лишь для галочки и понтов дипломом свободно заниматься чем хочет.
В ответ на комментарий пользователя
Оправдываете халатность и бардак, перестаньте! В таких очередях люди заражаются и это преступно, т.к. кто то тяжело перенесет или погибнет. Врачей не хватает? А где масса выпускников медвузов?
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Горожанин
5
16 октября 2020
23:47
А сынку Малышевой в Америке, правда, я не уверен, что он такой уж из себя врач, хотя врать умеет. Кто умен за зряплату технички убиваться не станет. Главное, не заставлять себя стагнировать, всякими мозгоклюями, тогда весь мир открыт.
В ответ на комментарий пользователя
Где выпускники... В частных клиниках или телефонами торгуют в евросети. Когда предлагают всех бюджетников обязать на распределение по контракту годика на 3 после учебы принудительное - вы же сами первые верещать начинаете о каких-то свободах и что вам все должны. Ну вот свободный человек просидел 7 лет штаны и свободно ушел с нужным ему лишь для галочки и понтов дипломом свободно заниматься чем хочет.
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Горожанин
3
16 октября 2020
23:50
Общее образование мало чего дает, когда человек увлечен и знает к чему двигаться, тогда никакой закон его не может ограничить, это все его труды.
В ответ на комментарий пользователя
Где выпускники... В частных клиниках или телефонами торгуют в евросети. Когда предлагают всех бюджетников обязать на распределение по контракту годика на 3 после учебы принудительное - вы же сами первые верещать начинаете о каких-то свободах и что вам все должны. Ну вот свободный человек просидел 7 лет штаны и свободно ушел с нужным ему лишь для галочки и понтов дипломом свободно заниматься чем хочет.
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Горожанин
0
17 октября 2020
00:15
Ну давай, поведай мне, согласишься сам-то под нож к хирургу без диплома лечь? Все эти рассуждения про ненужность образования сразу выдают малолетнего дегенерата. Небось сам розетку в квартире не доверишь даже поставить электрику без ПТУ.Потому что даже электрик без элементарных знаний может даже в квартире дел наделать, молчу про предприятия. Что уж говорить про врачей. Ну а ты сиди и дальше тешь себя сказочками про движение и развитие. Но без ПУЭ для электрика и атласа Колесникова для врача - грош цена такому специалисту.
В ответ на комментарий пользователя
Общее образование мало чего дает, когда человек увлечен и знает к чему двигаться, тогда никакой закон его не может ограничить, это все его труды.
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Горожанин
0
17 октября 2020
00:23
И давай не перегибай тут про зарплату технички. Врачи очень даже неплохо получают на фоне нищенских зарплат остальной Казани. Если не согласны - объясняю на пальцах - открой хедхантер и посмотри при средних равных (белая зп, полная социалка такая же как у бюджетников) сколько готовы платить инженерам, технологам, энергетикам. Извини меня, но на все это надо учиться 5 лет (лишь на 2 меньше врача), там тоже постоянные переработки, ненормированные рабочие смены (ИТР же) и зачастую не меньшая ответственность (прикинь, конструктор ошибется при проектировании самолета на КАПО, а? Или технолог с реакцией получения бензола на оргсинтезе напортачит и вся их цистерна сборочная готовой фракции емкостью 75 тонн бахнет в Авиастрое? А?). Но при этом почти всегда (в случае Оргсинтеза и Нефиса) первая вредность. Т.е. поработав больше 10 лет ты легкие начнешь выхаркивать.
В ответ на комментарий пользователя
А сынку Малышевой в Америке, правда, я не уверен, что он такой уж из себя врач, хотя врать умеет. Кто умен за зряплату технички убиваться не станет. Главное, не заставлять себя стагнировать, всякими мозгоклюями, тогда весь мир открыт.
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Горожанин
0
17 октября 2020
00:29
Во всяком случае, Сорос, не дал загнуться вашей, так сказать, науке, не дал умереть в нищете некоторым людям, когда государству было на них наплевать. Да вы сами послушайте что ле, исповедь некоторых ваших ректоров, как они выживали.
Горожанин
0
17 октября 2020
00:35
Все вопросы к тем кто на бред Ельцина в 93 повелся и возле Белого Дома и танков по нему стрелявших радостно скакали. Капитализм - он такой, справедливым не бывает и думать башкой надо было, тем более что курс марксизма во всех институтах проходили.
В ответ на комментарий пользователя
Во всяком случае, Сорос, не дал загнуться вашей, так сказать, науке, не дал умереть в нищете некоторым людям, когда государству было на них наплевать. Да вы сами послушайте что ле, исповедь некоторых ваших ректоров, как они выживали.
Развернуть
Горожанин
0
17 октября 2020
00:40
Врачи - специалисты . А не работники скорой помощи или терапевты . К хирургу что - там лечь , как после поножовщины , к практикантам с порванными перчатками ?
Горожанин
0
17 октября 2020
00:47
А теперь сложи свой Капитализм со всем что написал , и со всеми рисками гипопотамуса , и с жаждой жизни , сколько заплатишь ? )))
В ответ на комментарий пользователя
Все вопросы к тем кто на бред Ельцина в 93 повелся и возле Белого Дома и танков по нему стрелявших радостно скакали. Капитализм - он такой, справедливым не бывает и думать башкой надо было, тем более что курс марксизма во всех институтах проходили.
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Горожанин
0
17 октября 2020
00:50
Средней руки шантаж ? Обоюдно )))
В ответ на комментарий пользователя
Все вопросы к тем кто на бред Ельцина в 93 повелся и возле Белого Дома и танков по нему стрелявших радостно скакали. Капитализм - он такой, справедливым не бывает и думать башкой надо было, тем более что курс марксизма во всех институтах проходили.
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Горожанин
0
17 октября 2020
00:57
Ты стрелки переводишь. Тебе по лбу один факт - ты бредишь на 3 поста не по теме. Ты так и не отмазался от "зарплат технички" и пытаешься оправдать отсутствие кадров якобы низкой зарплатой. Мой тезис два - не нравится зп - нечего было 7 лет сидеть на бюджете, шли бы сразу куда нравится. Тем более что выше ересь была про ненужность образование и свободу развития якобы. С первым-то разберись сначало. А пьяную мочу по трубам выслушивать стрельнувшую в больной мозг мало кайфа ночью читать.
В ответ на комментарий пользователя
Врачи - специалисты . А не работники скорой помощи или терапевты . К хирургу что - там лечь , как после поножовщины , к практикантам с порванными перчатками ?
Развернуть
Горожанин
0
17 октября 2020
01:07
Молодца! Эта тема бесконечна, и я не вижу здесь конца. Бесконца, бесконца, танец бабушки беззубой заворожил здесь молодца , она танцует вся мятежна , вся в ощущении конца )))
В ответ на комментарий пользователя
Ты стрелки переводишь. Тебе по лбу один факт - ты бредишь на 3 поста не по теме. Ты так и не отмазался от "зарплат технички" и пытаешься оправдать отсутствие кадров якобы низкой зарплатой. Мой тезис два - не нравится зп - нечего было 7 лет сидеть на бюджете, шли бы сразу куда нравится. Тем более что выше ересь была про ненужность образование и свободу развития якобы. С первым-то разберись сначало. А пьяную мочу по трубам выслушивать стрельнувшую в больной мозг мало кайфа ночью читать.
Развернуть
Обыватель
0
17 октября 2020
01:16
Ты такой остроумный и многословный, я бы тебе сразу дал!! Может встретимся и потрахаемся? Обожаю мужчин с большим интеллектом (и не только)!
В ответ на комментарий пользователя
Молодца! Эта тема бесконечна, и я не вижу здесь конца. Бесконца, бесконца, танец бабушки беззубой заворожил здесь молодца , она танцует вся мятежна , вся в ощущении конца )))
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Обыватель
0
17 октября 2020
01:17
Я и тебе бы дал дорогуша. Давайте все втроем встретимся??
В ответ на комментарий пользователя
Ты стрелки переводишь. Тебе по лбу один факт - ты бредишь на 3 поста не по теме. Ты так и не отмазался от "зарплат технички" и пытаешься оправдать отсутствие кадров якобы низкой зарплатой. Мой тезис два - не нравится зп - нечего было 7 лет сидеть на бюджете, шли бы сразу куда нравится. Тем более что выше ересь была про ненужность образование и свободу развития якобы. С первым-то разберись сначало. А пьяную мочу по трубам выслушивать стрельнувшую в больной мозг мало кайфа ночью читать.
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Горожанин
0
17 октября 2020
01:29
Совсем меня заворожил
Танец бабушки бомжа.
В ее движениях нету сил -
Она танцует, не спеша.
Тонкий смысл движений этих
Верно есть сама душа.
Ощущаю вдохновение...
Эта радость хороша!
В ответ на комментарий пользователя
Ты такой остроумный и многословный, я бы тебе сразу дал!! Может встретимся и потрахаемся? Обожаю мужчин с большим интеллектом (и не только)!
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Горожанин
0
17 октября 2020
01:32
Когда святые маршируют,
Миряне внемлют при свечах.
Когда блаженные танцуют,
Свет умиления в их очах
И я, сложивший эту песню,
Её не ведаю конца.
Кажется жизнь бесконечна...
Ах как танцует молодца!!!

Не спеша...
В ответ на комментарий пользователя
Я и тебе бы дал дорогуша. Давайте все втроем встретимся??
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Горожанин
0
17 октября 2020
01:35
Ты как бородатый Фидель, подаришь уже ей Солнце )))
В ответ на комментарий пользователя
Я и тебе бы дал дорогуша. Давайте все втроем встретимся??
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Обыватель
0
17 октября 2020
01:37
Я и тебе много что подарить могу дорогуша
В ответ на комментарий пользователя
Ты как бородатый Фидель, подаришь уже ей Солнце )))
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Обыватель
0
17 октября 2020
01:41
Своей бородой могу пощекотать тебе сфинктер а потом принять твой банан на свой таинственный островок! Шучу, котик, у меня нет бороды, я всегла гладко выбрит абсолютно везде где надо моим сладким друзьям. Если ты понимаешь о чем я, милый.
В ответ на комментарий пользователя
Ты как бородатый Фидель, подаришь уже ей Солнце )))
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Горожанин
0
17 октября 2020
01:43
Ты такая любвеобильная , как мать Тереза ))) На всех походу тебя хватит . Я в сторонке покурю )))
В ответ на комментарий пользователя
Я и тебе много что подарить могу дорогуша
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Обыватель
0
17 октября 2020
01:57
Возбуждает меня Юра Дудь
Крепко надо в меня вдуть!
В ответ на комментарий пользователя
Ты такая любвеобильная , как мать Тереза ))) На всех походу тебя хватит . Я в сторонке покурю )))
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Обыватель
0
17 октября 2020
01:59
Юра хочет в меня вдуть, вдуть, вдуть
Я хочу сам его жуть, жуть, жуть.
В ответ на комментарий пользователя
Ты такая любвеобильная , как мать Тереза ))) На всех походу тебя хватит . Я в сторонке покурю )))
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Горожанин
0
17 октября 2020
02:05
Как Индира Ганди , Дубай , Маракэш )))
В ответ на комментарий пользователя
Ты такая любвеобильная , как мать Тереза ))) На всех походу тебя хватит . Я в сторонке покурю )))
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Горожанин
0
17 октября 2020
02:21
8-|
Обыватель
0
17 октября 2020
02:29
Никаких женщин, никаких Индир. Только мужчины!
В ответ на комментарий пользователя
Как Индира Ганди , Дубай , Маракэш )))
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Горожанин
0
17 октября 2020
02:36
I'm dreaming, singing, hoping, smiling, gtiving, flying, falling, fighting, crying, living, writing when you love me 8'-(
В ответ на комментарий пользователя
Никаких женщин, никаких Индир. Только мужчины!
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Горожанин
0
17 октября 2020
02:38
«Ситуация сложная, не скрываем» :-D
В ответ на комментарий пользователя
Никаких женщин, никаких Индир. Только мужчины!
Развернуть
Обыватель
0
17 октября 2020
02:45
Когда большой и толстый это не сложно, главное что мне 18 и уже можно
В ответ на комментарий пользователя
«Ситуация сложная, не скрываем» :-D
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Горожанин
0
17 октября 2020
02:49
Стране нужны герои ))) Куда тебя отправить уже ? За памятным бюстом .
В ответ на комментарий пользователя
Когда большой и толстый это не сложно, главное что мне 18 и уже можно
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Обыватель
0
17 октября 2020
02:52
В край ОГРОМНЫХ возможностей, сильных и красивых мужчин и где все как и я будут либералами идейными.
В ответ на комментарий пользователя
Стране нужны герои ))) Куда тебя отправить уже ? За памятным бюстом .
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Обыватель
0
17 октября 2020
02:53
Туда, где знойный бриз дует с океана и где никого не надо долго уламывать чтобы меня яичками по попе отхлопали.
В ответ на комментарий пользователя
Стране нужны герои ))) Куда тебя отправить уже ? За памятным бюстом .
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Горожанин
0
17 октября 2020
02:57
Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Это мое твое журнализское задание. Или твое мое. Короче, катись давай.
В ответ на комментарий пользователя
Туда, где знойный бриз дует с океана и где никого не надо долго уламывать чтобы меня яичками по попе отхлопали.
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Обыватель
0
17 октября 2020
03:02
Как грубо! Тебя не интересует ну по-быстрому и без обязательств?
В ответ на комментарий пользователя
Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Это мое твое журнализское задание. Или твое мое. Короче, катись давай.
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Обыватель
0
17 октября 2020
03:04
Если все же надумаешь, приходи к нам в штаб на Московскую 42,я завтра целый день там, а Хаматжон на дежурстве.
В ответ на комментарий пользователя
Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Это мое твое журнализское задание. Или твое мое. Короче, катись давай.
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