Банк «Открытие» вдвое увеличил выдачу ипотеки в Татарстане

За девять месяцев 2020 года банк «Открытие» выдал жителям Татарстана ипотечных кредитов на сумму более 2,5 млрд рублей, что вдвое больше прошлогодних показателей аналогичного периода. Ипотечный портфель банка в регионе по состоянию на 1 октября превысил 4,5 млрд рублей, увеличившись за год на 45%. Столь бурный рост жилищного кредитования в регионе эксперты объясняют рекордно низкими ставками и популярностью программ господдержки заемщиков.

«Безусловно, основным импульсом для повышения спроса на ипотечные кредиты в текущем году стал запуск программ с государственной поддержкой заемщиков. Каждый четвертый выданный банком «Открытие» ипотечный кредит в Татарстане проходит по государственным программам», - сообщил заместитель управляющего по розничному бизнесу банка «Открытие» Руслан Курбанов.

По словам Руслана Курбанова, во втором квартале текущего года были опасения, что рынок ипотечного кредитования немного просядет из-за введения в апреле ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, но этого не произошло, выдача ипотечных кредитов в Татарстане не снизилась, а даже увеличилась. «Если во втором квартале 2019 года мы выдали ипотечных кредитов на 440 млн рублей, то в этом году за аналогичный период – на 553 млн рублей», - отметил Руслан Курбанов. – В третьем квартале стало уже понятно, что рынок ипотечного кредитования почти полностью восстановился и выдачи увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два раза (третий квартал 2019 года - 544 млн рублей, третий квартал 2020 года - 1 053 млрд рублей).

Сегодня в банке «Открытие» можно взять кредит на приобретение квартиры на первичном и вторичном рынках, оформить займ с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, а также кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Срок ипотечного кредита в банке «Открытие» может составлять до 30 лет. Клиенты банка могут использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса и погашения ипотечного кредита на покупку готового или строящегося жилья.

По итогам первого полугодия 2020 года, согласно данным Frank RG «Открытие» вошел в ТОП-5 банков по объему выдачи ипотеки.

Подробнее о программах ипотечного кредитования можно узнать на сайте банка.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.