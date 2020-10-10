Власти рассказали, почему в Татарстане растет заболеваемость коронавирусом

В Татарстане наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. На минувшей неделе темпы роста составляли 0,3%, сейчас – 0,4%, сообщают в пресс-службе президента РТ.

"Мы видим, что ситуация усложняется. Специалисты отмечают, что заболеваемость возрастает из-за того, что люди расслабились и не соблюдают меры профилактики. Я бы не хотел, чтобы мы вновь вводили новые ограничительные режимы. Для этого нам необходимо строго соблюдать санитарно-эпидемиологические меры: социальную дистанцию, ношение масок, гигиену рук, вакцинацию против гриппа и самоизоляцию при появлении симптомов ОРВИ", - сказал сам Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства РТ.

Глава республики также отметил, что полиция продолжает выявлять значительное количество правонарушений, связанных с эпидрежимом. Практически во всех проверенных муниципальных образованиях выявлены отдельные нарушения со стороны граждан и ответственных должностных лиц.

Напомним, что сегодня в Татарстане подтверждено два новых случая смерти от коронавируса и выявлено 35 заболевших за сутки.