Еще два человека умерли от коронавируса в Татарстане

10 октября в Татарстане подтверждены две новые смерти от коронавирусной инфекции.

По данным оперативного штаба, в Чистопольской ЦРБ умер пациент 1975 года рождения. Мужчина был госпитализирован с внебольничной пневмонией. Состояние гражданина ухудшалось из-за обострения хронических заболеваний. Наличие COVID-19 выявили в ходе лабораторных исследований.

Еще одна смерть была зарегистрирована в Автограде. Там скончался пациент инфекционной больницы, мужчина 1962 года рождения.

Напомним, что сегодня в республике был отмечен рост числа новых случаев коронавируса.