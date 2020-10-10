По данным на 10 октября в Татарстане выявили 35 новых случаев коронавирусной инфекции. Четыре пациента госпитализированы, 31 человек лечится дома с легкой формой инфекции.

Среди заболевших есть двое детей, больше всего новых случаев в возрастной категории от 30 до 50 лет - 17, девять - среди населения от 50 до 60 лет, по три - от 18 до 30 и от 60 до 70 лет, один заболевший в возрасте от 70 до 80 лет.

Подавляющее большинство новых заболевших живут в Казани - 19 человек. Также случаи выявлены еще в 11 муниципальных образованиях.

Набережные Челны – 1

Альметьевский – 1

Арский – 2

Буинский – 4

Верхнеуслонский – 1

Высокогорский – 1

Зеленодольский – 1

Лаишевский – 1

Лениногорский – 1

Нижнекамский – 1

Нурлатский – 2

Всего в России на сегодняшний день выявлено 12 844 случая коронавируса. В стране установлен новый рекорд по суточному приросту заражённых.

Напомним, накануне стало известно о двух новых смертях от COVID-19 в Татарстане.