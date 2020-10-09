Сотрудник Росреестра в Казани стал фигурантом уголовного дела за незаконное отчуждение земель

Следком Татарстана возбудил уголовное дело в отношении неустановленного должностного лица из числа сотрудников Росрееста.

В следственные органы обратились местные жители, которые пожаловались на незаконную вырубку березовой рощи в поселке Алтан на улице Авангардная. Также они рассказали, что деревья засыпают мусором, а на территории, не предназначенной для строительства жилых домов, возводят жилье.

"По предварительной версии, в городе Казани неустановленное должностное лицо Росреестра незаконно оформило и предоставило гражданам возможность зарегистрировать право собственности на 6 земельных участков на улице Авангардная, не предназначенных для жилищного строительства и относящихся к зоне рекреационно-ландшафтных территорий. Таким образом произошло незаконное отчуждение земли из муниципальной собственности. В дальнейшем данные участки были размежеваны и перепроданы", - пояснили в Следственном комитете РТ.

Специалисты уже осмотрели место происшествия, изучили реестровые дела по земельным участкам, допрашиваются свидетели. Расследование дела продолжается.