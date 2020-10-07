Вырубили деревья и вываливали мусор: активисты Татарстана разбираются с самозахватом рощи в Алтане

Активисты общенародного фронта Татарстана обратились в следственный комитет с сигналом о самозахвате территории в поселке Алтан. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ республики.

Так, к активистам обратились местные жители и рассказали, что в березовой роще есть овраг глубиной 20 метров. И уже несколько лет тут происходит самозахват территории: сначала вырубили часть рощи, а после грузовики начали завозить и сбрасывать строительный мусор в овраг. Сейчас там устанавливают заборы и ведется строительство.

«А на сайте бесплатных объявлений начали продавать земельные участки по цене от 500 тысяч рублей за сотку. Жители считают, что земли используются с грубейшими нарушениями. При этом сотрудники ведомств бездействуют», - сообщает пресс-служба.

В ходе проверки исполнительным комитетом Казани был выявлен факт вырубки деревьев и складирования мусора. Следователи возбудили уголовное дело.

Напомним, не так давно активисты ОНФ обнаружили опасную "заброшку" в Советском районе Казани.