Двое молодых людей из Татарстана, решив заработать, потеряли более 1 млн рублей

В полицию Зеленодольского района обратились молодые люди 24 и 23 лет с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

«Потерпевшие рассказали, что занимаются перепродажей цифровых ключей на онлайн-сервисе цифрового распространения компьютерных игр и программ. Решив заработать, они думали купить больше ключей. Так каждый из них перевел по 600 тысяч рублей «продавцам». После этого им пришли ссылки на неактивные цифровые ключи», - говорится в сообщении.

На данный момент по фактам хищения денег возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество».

Напомним, директор казанской фирмы находится в федеральном розыске из-за того, что якобы не выплатил своим сотрудникам зарплату. Мужчина рассказал корреспонденту ProKazan свою версию случившегося.