Как гусары навели шуму в городах русских

В прошедшие выходные на улицах российских городов были замечены гусары.

Бравые и удалые солдаты времен Отечественной войны 1812 года приставали к прохожим с просьбой помочь им вернуться обратно в 19 век, галантно ухаживали за дамами, мыли своих коней на автомойках и предлагали услуги такси. Таким образом телеканал ТНТ поддержал одну из самых ожидаемых премьер этой осени, комедийный фантастический сериал «Гусар» с Гариком Харламовым в главной роли, который стартует 5 октября в 20:00 на ТНТ.

В прошедшие выходные посты и новости с гусарами, заполонившими улицы наших городов, появились сразу в нескольких десятках пабликов и порталов по всей России, в том числе и в Казани.

В соцсетях на это событие люди оставляли позитивные комментарии, а это значит, гусаров в наше время очень не хватает: «Молодец, гусар!!! Поднимает людям настроение», «Разносчик комплиментов, культуры и хорошего настроения!!! БРАВО!!!», «Молодец!!! Поднимает людям настроение», ну а самые наблюдательные правильно предположили «Это скорее всего промо к сериалу "Гусар" на ТНТ».

По сюжету нового комедийного сериала «Гусар», главный герой поручик Рыльский, чью роль исполняет Гарик Харламов, попадает из 1812 года в современную Москву, но есть одна проблема: отправить бравого вояку обратно в 19 век не получается.

Поэтому гусары дружно вышли на улицы городов с табличками, на которых обратились к прохожим, умоляя вернуть их обратно в 19 век. И чтобы это случилось именно 5 октября в 20:00, в день премьеры сериала.

Одна из главных слабостей поручика Рыльского — это женщины. Поэтому оказавшись в нашем времени, он не забывает о своем главном призвании. Кто-кто, а гусары знают толк в том, как надо ухаживать за женщиной. В Казани, Барнауле и Волгограде гусары встречали дам в общественном транспорте, подавали им руки и дарили комплименты. А в Краснодаре, Омске, Ставрополе и Челябинске появилась новая услуга «Гусар на час», с такими опциями, как нахваливание прически, комплименты и вальс.

А во Владимире, Владивостоке, Красноярске и Нижнем Новгороде по улицам курсировало гусарское такси: упряжка с лошадьми под управлением настоящего гусара подвозило всех желающих прокатиться абсолютно бесплатно. Главным условием поездки было наличие шикарных гусарских усов!

Так прошел уикенд по-гусарски в городах России, а какие приключения ждут гусара в исполнении Гарика Харламова – смотрите с понедельника по четверг в 20:00 на ТНТ