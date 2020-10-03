Рэпер на концерте в Казани подрался с фанатом прямо на сцене

Рэпер Boulevard Depo на концерте в Казани подрался с фанатом: видео произошедшего появилось в социальных сетях.
Судя по всему, инцидент произошел 2 сентября: в этом день у артиста было запланировано выступление в клубе "Эрмитаж".
В интернете по-разному отреагировали на произошедшее. Многие комментаторы считают, что артист обошелся с фанатом грубо
"Повели себя как быдло" - осуждает рэпера пользователь
"Огонь по своим" - шутит мужчина, припоминая исполнителю строки из его же песни.
Однако нашлись и те, кто поддержал артиста
"Пришел на концерт - веди себя адекватно" - кратко подвел итоги произошедшего парень.
"Так чувак сам прыгнул на Депоху, мне кажется, если бы он просто залез, он бы ничего не сделал ему" - делится своей версией случившегося другой комментатор.
Бульвар Депо (настоящее имя - Артем Кулик) родился в 1991 году в Уфе, является бывшим участником творческого объединения YungRussia. Считается одним из самых известных среди российских рэп-исполнителей.
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