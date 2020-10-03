Рэпер на концерте в Казани подрался с фанатом прямо на сцене

Рэпер Boulevard Depo на концерте в Казани подрался с фанатом: видео произошедшего появилось в социальных сетях.

Судя по всему, инцидент произошел 2 сентября: в этом день у артиста было запланировано выступление в клубе "Эрмитаж".

В интернете по-разному отреагировали на произошедшее. Многие комментаторы считают, что артист обошелся с фанатом грубо



"Повели себя как быдло" - осуждает рэпера пользователь

"Огонь по своим" - шутит мужчина, припоминая исполнителю строки из его же песни.

Однако нашлись и те, кто поддержал артиста

"Пришел на концерт - веди себя адекватно" - кратко подвел итоги произошедшего парень.

"Так чувак сам прыгнул на Депоху, мне кажется, если бы он просто залез, он бы ничего не сделал ему" - делится своей версией случившегося другой комментатор.

Бульвар Депо (настоящее имя - Артем Кулик) родился в 1991 году в Уфе, является бывшим участником творческого объединения YungRussia. Считается одним из самых известных среди российских рэп-исполнителей.