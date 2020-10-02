Гендиректора и руководителя проектов строительной компании Казани осудили за смерть троих рабочих

Суд вынес приговор 39-летнему гендиректору и 39-летнему руководителю проектов ООО «СК «Казанский Фасад» за смерть троих рабочих. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану.

«Установлено, что в 2019 году компания заключила договор подряда по устройству фасада на территории строящегося ЖК «АртСити». Гендиректор без допобразования и соответствующей аттестации, назначила ответственным за соблюдением охраны труда, также не прошедшего обучения второго обвиняемого. При этом она приняла на работу 5 монтажников без квалификации. В результате в марте 2020 года при подъеме между 6 и 7 этажами оборвался канат подъемника и 4 рабочих выпали на железобетонный фундамент», - говорится в сообщении.

Три человека скончались. На суде обвиняемые полностью признали свою вину. Суд назначил им наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Напомним, инцидент произошел 5 марта, на месте происшествия погибли двое, один успел зацепиться за платформу, двое получили травмы (один позже скончался в больнице).