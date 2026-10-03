Экономика

Продажа квартиры до истечения срока владения может подорожать из-за налогов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Минфин предлагает облагать доход от продажи ква...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Минфин предлагает объединить доход от продажи недвижимости с зарплатой, дивидендами, процентами по вкладам, арендой и другими поступлениями и облагать его по общей прогрессивной пятиступенчатой шкале: до 2,4 млн рублей — 13%, до 5 млн — 15%, от 5 до 20 млн — 18%, от 20 до 50 млн — 20%, свыше 50 млн — 22%. Сейчас для продажи жилья действует отдельная шкала: 13% при стоимости менее 2,4 млн рублей и 15% на остаток. Это означает рост налога на сотни тысяч рублей.

Новый механизм затронет тех, кто продает квартиру срочно и дороже, не выдержав минимальных сроков владения. Налог с продажи платит владелец менее пяти лет, если покупал сам; для единственного жилья, наследства или подарка от близкого родственника, приватизированной квартиры достаточно трех лет. После этих сроков налога нет, как и при стоимости недвижимости менее миллиона рублей. В этой части с будущего года ничего не меняется. Налог платится с разницы между покупкой и продажей, а при наследовании — от всей стоимости, поскольку нет цены покупки.

Пример: при зарплате 125 тыс. рублей в месяц (1,5 млн в год) и продаже квартиры на 10 млн дороже, чем купили, сейчас НДФЛ с зарплаты чуть меньше 200 тыс. рублей и 1,45 млн с продажи, итого 1,65 млн. По новой схеме суммируется 11,5 млн: 13% с первых 2,4 млн, 15% со следующего интервала до 5 млн, остаток — 18%; налог вырастает на 225 тыс. рублей. Чем выше общий доход, тем больше налог. Если безработный заработал на продаже 30 млн, сейчас налог с этого дохода примерно 4,5 млн, по новой схеме — плюс почти миллион.

Основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев отметил, что большинство дожидались пятилетнего срока или использовали другие модели, а в худшем положении окажутся получившие недвижимость в подарок или в наследство. Гендиректор юркомпании «ЯПРАВ» Павел Зюков считает тенденцию негативной для перепродажи жилья и советует тем, кто думает о продаже, сделать это в текущем году, поскольку законопроект с вероятностью 99% будет принят. Если продавать сейчас невыгодно, некоторые собственники не торопятся и сдают жилье или делают ремонт.

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