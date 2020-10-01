Двухнедельные каникулы у школьников: будут ли вводить регионы «экстренные» выходные?

На днях появилась информация, что мэр Москвы Сергей Собянин продлил каникулы у школьников из-за роста заболевания коронавирусом. Теперь ребята уйдут на выходные с 5 по 18 октября. Но будут ли вводить остальные региону эту «экстренную» меру и станет ли она обязательной, ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Москва задаёт стандарты в борьбе с коронавирусом и действует эффективно. Во всех регионах ситуация разная и действовать нужно, исходя из конкретной санитарно-эпидемиологической обстановки», - цитирует портал «Московский комсомолец» Пескова.

К слову, 1 октября в республике выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом, 12 из них в Казани, среди заболевших, судя по статистике, заболевших детей нет.

Ранее Минздрав Татарстана сообщал, что досрочных каникул у школьников не будет.