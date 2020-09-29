«Коронавируса нет»: 20 классов в 15 школах Татарстана закрыли на карантин

В Татарстане на карантин закрыли 20 классов в 15 школах. Как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону, это произошло из-за заболевания ОРВИ, коронавирус в школах не обнаружен.

При этом полностью закрытых школ на карантин в регионе нет. Ситуация с заболеванием ОРВИ отслеживается. Также сообщается, что досрочных каникул у школьников Татарстана не будет и продлевать их на две недели, как в Москве не планируют.

Напомним, в пятницу представитель Роспотребнадзора рассказала, сколько случаев коронавируса выявили в школах республики.