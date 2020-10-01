Недалеко от Казани появятся «Зеленодольские термы»

Глава Зеленодольского района поддержал строительство семейного комплекса «Зеленодольские термы». Об этом сообщает пресс-служба района.

«В здании комплекса будет различные сауны, места отдыха, моечные и раздевалки, грязевые ванны, массажные кабинеты. А на открытой площадке расположатся два бассейна, зона отдыха, детский бассейн с игровой площадкой, уличная баня и многое другое. Цена посещения составит 140-150 рублей, а средний чек – 300 рублей», - цитирует пресс-служба директора «Зеленодольских терм» Юрия Кулагина.

По словам главы района Михаила Афанасьева, если такое место появится, то он станет хорошим общественным местом. Также он призвал коллег-инвесторов поддержать проект.

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