Минздрав Татарстана: «Медсестре по приему вызовов не положены «коронавирусные» выплаты»

Представители Минздрава Татарстана отреагировали на материал корреспондента ProKazan о медсестре, которая рассказала, что ее случай заражения коронавирусом даже не расследовался и положенных выплат она не дождалась.

«Ильина Т.М. является медсестрой по приему вызовов и передачи их выездным бригадам скорой. Трудовая функция медсестры по приему вызовов предполагает общение с пациентами по телефону и не предполагает очного контакта. Согласно указу президента России, должность Ильиной не относится к категории персонала, которым положены дополнительные социальные гарантии. В ходе проверок нарушений не выявлено», - ответили нам в Минздраве республики.

При этом вопрос об остальных 58 зараженных медиках пресс-служба Минздрава проигнорировала. Как заразились сотрудники, и по какой причине они не получали положенные выплаты, выяснить так и не удалось.

Напомним, в Казани коронавирусом переболели 59 медиков "скорой". Они судятся с Минздравом.