«Игра Минздрава»: в Казани медик скорой помощи заболела COVID-19 и судится с министерством

В последнее время в Татарстане с напряжением отмечают очередной рост заболеваемости COVID-19. Однако для тех, постоянно контактирует с больными, а это в первую очередь врачи и медики бригад скорой помощи, ситуация была и остается по-прежнему острой. Именно поэтому они должны быть обеспечены максимальной санитарно-эпидемиологической защитой, и это подразумевается как нечто естественное, однако, как оказалось, должную степень безопасности получили не все.

Так, в редакцию ProKazan.ru обратилась работница станции скорой помощи Татьяна Ильина. Она работает в оперативном отделе - принимает поступающие в ССМП звонки. Из-за несоблюдения больницей требований Роспотребнадзора она и еще 58 коллег заразились COVID-19, однако никакой компенсации за это они до сих пор не получили. При этом женщина утверждает: подав в суд на Министерство здравоохранения РТ она подверглась прессингу в больнице. Теперь на ее счету надуманные замечания, а коллегам дают бесплатные советы не подписываться под коллективным иском, чтобы избежать осложнений.

Корреспондент ProKazan.ru поговорил с Татьяной и узнал, как вышло, что в больнице среди самих сотрудников произошла такая масштабная вспышка COVID-19 и почему случаи заражения не хотят признавать страховыми.

59 зараженных медработников: бытовой случай или халатность администрации?

Сотрудница службы скорой медицинской помощи города Казань Ильина Татьяна

"У нас случилась беда - произошла эпидемия, - начинает свой рассказ Татьяна. - В один момент заразились коронавирусом 59 человек! Это озвучил наш главный врач на собрании".

Все случаи заражения признали бытовыми. Татьяна же с этим категорически не согласна.

"Мы считаем, что это нарушения и халатность нашей администрации!" - заявляет она.

По ее словам, у сотрудников не измеряли даже температуру при входе в больницу - тепловизора просто не было. Также не открывали отдельный вход и не проводили дезинфекцию. Медицинская форма, в которой сотрудники находились на рабочем месте, не обрабатывалась и не стиралась должным образом, а у водителей скорой помощи - вообще отсутствовала специальная противоковидная одежда.

"Все водители без формы, контактируют с фельдшером и больными. Вот он 24 часа работает на машине, а потом в этой же одежде ходит в столовую, где чистые бригады кушают. Там он тоже заражает и нас, сотрудников, и других больных. Потом идет на улицу, заражает и близких", - сообщает медработница.

Служба скорой медицинской помощи в Казани

Она также рассказывает, что отсутствовал забор мазков на выявление болезни, а о том, что их коллеги повально заражаются вирусом и уходят на больничные один за другим, до последнего держали в тайне.

"Все работали как обычно. А на самом деле каждый день человека по два уходили на больничный. Это май, июнь был", - вспоминает работница ССМП.

"Нам не говорили, вот я с ними и работала"

4 и 8 мая Татьяна, как обычно, работала со своими коллегами, однако позже оказалось, что они уже были заражены. 11 числа этого же месяца и сама женщина вместе со старшим врачом была вынуждена уйти на карантин. У нее появились симптомы коронавирусной инфекции.

Татьяна заболела коронавирусом в мае, на рабочем месте

"Я заболела на рабочем месте. Работала со своими сотрудниками, которые уже были заражены инфекцией. Нам не говорили, вот я с ними и работала. 11 числа я и старший врач ушли уже сами на больничный. 14 мая стало хуже, обратилась на скорую. Оттуда увезли в РКБ. Но лечь не смогла. Там в коридорах уже сидели человек 20 человек - с пневмонией, контактные - все вместе! Стульев, кроватей не хватало: лежали прямо в коридоре. Мне за 60, и в таком состоянии с температурой это просто невыносимо. Я написала отказ. Купила лекарство - рецепт мне в РКБ до этого расписали, за что я благодарна - и пошла сама лечиться. Причем пока я лечилась, никто ко мне не приходил даже! И повторный мазок не брали. А сам случай потом признали бытовым. У нас вообще есть такой устный указ - не подтверждать коронавирус, но у меня на руках анализ. Я переболела! Переболела из-за чьей-то халатности", - рассказывает о своем случае заражения Татьяна.

"Наше государство не заинтересовано, чтобы мы были здоровы"

Согласно постановлению Правительства РФ от 16.05.2020 № 695 о расследовании страховых случаев причинения вреда здоровью медработника в связи заражением коронавирусной инфекцией, каждое заболевание COVID-19 на рабочем месте должно быть расследовано в течение трех дней. Однако в случае Татьяны разбираться в ситуации никто не спешит.

"Я написала заявление, чтобы мой случай расследовали, но ни комиссии, ничего нет. А если не расследуют, значит и никто не болел, - поясняет она причину своего недовольства. - Я подала в суд. Хочу, чтобы мой случай признали страховым и выплатили деньги за халатность нашей администрации. Это смертельное заболевание! Но наше государство не заинтересовано, чтобы мы были здоровы".

Татьяна рассказывает, что сразу после того, как она написала заявление, на работе ей стали делать замечания.

"Делают замечания, говорят: нежелательно, чтобы ты подписывалась под коллективным заявлением, нужно вычеркнуться. А люди боятся и вычеркиваются".

"Это все игра Министерства здравоохранения"

Если в суде, который состоится в октябре, случай Татьяны будет признан страховым, она получит единовременную выплату в размере 68 811 рублей. Такая сумма выплачивается согласно постановлениям №415 и 484. Однако на работе женщину уже пытаются убедить в предстоящем провале.

"Мне говорят, что я ничего не добьюсь. Вроде как постоянно судятся и без толку. До этого судились - проигрывали, и ты не выиграешь. У нас в Татарстане дорожку уже нашли. Это все игра Министерства здравоохранения", - делится медработница.

Сейчас Татьяна вместе с юристом Сергеем Давлетшиным готовит коллективный иск, под которым подпишется уже не один человек, а все зараженные из-за халатности медработники.

Юрист Татьяны Сергей Давлетшин

"27 октября состоится предварительное судебное заседание против Минздрава, - рассказывает Сергей. - Всего у нас три ответчика. Сейчас, если брать наши дела в двух судах - в Вахитовском и Советском, то суммарный размер компенсации уже составляет 500 тысяч рублей. И мы планируем выиграть!"

Корреспондент ProKazan.ru направил в Министерство здравоохранения РТ запрос, однако ответ по поводу сложившейся ситуации к моменту публикации материала не поступил.

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