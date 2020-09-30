Стинг отменил концерт в Казани и других городах: «Не смогли договориться»

Британский исполнитель Стинг отменил концерты в Казани, Москве и Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Об этом сообщают организаторы - Matrёshka concerts.

"С огромным сожалением мы сообщаем об отмене концертов Sting My Songs в Восточной Европе, запланированных на осень этого года. Организатор концертов предпринял все усилия, чтобы перенести даты выступлений на следующий год, но это оказалось невозможным", - указано в "Фейсбуке" компании.

Концерт в Казани должен был состояться на Татнефть Арене 27 сентября, сегодня, 30 сентября, исполнитель должен был сыграть в Петербурге. Все концерты числятся отмененными. Как сообщает Matrёshka concerts, деньги за билеты, купленные на сервисах Parter.ru и ponominalu.ru, будут возвращены быстрее, чем в отведенные для этого 180 дней, начиная с 1 сентября 2020.

Ранее ProKazan.ru писал о проблеме, с которой столкнулись казанцы при покупке билетов на концерты через kassir.ru. Горожане планировали сходить на мероприятия еще до пандемии, однако концерты отменили, а деньги им не вернули.