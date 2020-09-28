Оформляли кредиты по поддельным документам: трое жителей Казани подозреваются в мошенничестве

Полицейские города Чебоксары возбудили уголовное дело в отношении троих жителей Казани, которые подозреваются в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.

"Установлено, жители Татарстана в возрасте 25-47 лет оформляли онлайн-заявку на получение кредита в филиале одного из банков, при личной встрече показывали поддельные паспорта. По данным полиции, злоумышленники использовали утерянные документы, пока сведения о документах не были внесены в базу данных. Так, мужчины похитили у банка суммы от 54 до 200 тысяч рублей" - говорится в сообщении.

Также казанцы подозреваются в аналогичных преступлениях и в других регионах России. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Напомним, в Татарстане разыскивается гендиректор одной из фирм. Мужчина специально не платил работникам, а потом скрылся.