В Татарстане разыскивают директора фирмы, который задолжал работникам зарплату и сбежал

В Татарстане в розыск объявлен гендиректор одной из фирм. Мужчина специально не платил работникам, а потом скрылся.

По информации органов следствия, с марта по июль 2019 года генеральный директор ООО «ТЕБОВА НУР» Бухтиенко Станислав Иванович, 18.08.1948 года рождения, умышленно не выплачивал заработную плату работникам предприятия. В настоящее время точное местонахождение подозреваемого не установлено, и он скрывается от следствия.

Возбуждено уголовное дело по статье "Невыплата заработной платы", оно находится в производстве следственного отдела по Советскому району Казани.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого, просят обратиться в правоохранительные органы.