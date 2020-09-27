Зимние куртки не доставать?: Гидрометцентр объявил прогноз на зиму и весну в Татарстане

Гидрометцентр России опубликовал ежегодный вероятностный прогноз температурного режима на отопительный период. Как показал анализ климатических данных, с вероятностью 67-69% можно говорить о том, что в целом за 6 месяцев холодного полугодия на большей части России температурный фон сохранится около и выше средних многолетних значений.

При этом отмечается, что в течение холодного периода вероятностный прогноз погоды будет корректироваться месячными, декадными и краткосрочными прогнозами. Что касается Татарстана, в октябре температура в республике ожидается в пределах нормы - 3,1 градуса тепла, в ноябре - 3,7 градуса мороза.

В декабре похолодает до 9,6 градуса, в январе термометр будет показывать 13,6 градуса мороза. В феврале температура будет выше нормы – минус 12,3 градуса, а в марте – минус 5,7 градуса.