В Татарстане ожидаются заморозки до -2 градусов

Завтра на территории Татарстана синоптики прогнозируют заморозки.

По информации Гидрометцентра РТ, ночью и утром 24 сентября местами в республике ожидаются заморозки до -2 градусов. Также прогнозируют туман, это распространяется и на Казань.

В целом, согласно данным Гидрометцентра, в ближайшие дни температура воздуха ночью составит +2...+7 градусов, в дневное время ожидается потепление до 16..21 градуса выше ноля. Осадков синоптики не обещают.

