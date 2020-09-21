В Казани объявлен конкурс на замещение должности руководителя городского Исполкома. Об этом сегодня стало известно на сессии Казгордумы.

Бывший руководитель Исполнительного комитета Казани Денис Калинкин был выбран первым вице-мэром города, в связи с чем подал заявление о досрочном прекращении полномочий как руководителя Исполнительного комитета Казани. Новый глава исполкома должен быть назначен на конкурсной основе, и Ильсур Метшин призвал горожан принять в конкурсе активное участие.

"Мы ищем тех, кто сможет вывести город на новые рубежи. Обещаем, что очень внимательно рассмотрим каждую кандидатуру. Такой конкурс – это всегда повод увидеть новых людей. Даже если вы не победите, ваш опыт может пригодиться на других должностях, других проектах и направлениях", - отметил Метшин.

Заседание конкурсной комиссии состоится 19 октября, предварительно Аппарат Казгордумы проведет все конкурсные мероприятия.