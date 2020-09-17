В Казани прооперировали 8-месячного малыша с редкой патологией сосудов головного мозга

Врач-нейрорадилог Федерального центра нейрохирургии в Новосибирске Виталий Киселев приехал в Казань, чтобы провести мастер-класс. Он выполнил в ДРКБ операцию 8-месячному ребенку с редкой патологией. Также в мастер-классе приняли участие врачи отделения Марат Бикмуллин, Радис Гараев и врач-нейрорадиолог из МКДЦ Казани Михаил Владюхин.

Как сообщает Минздрав РТ, подобная операция выполнялась в Татарстане впервые.

"Данная врожденная аномалия сосудов головного мозга является достаточно редким и сложным пороком", - отмечает заведующий отделением рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения ДРКБ Айдар Хамидуллин.

В результате действий врачей сосуд малыша, образующий аневризму (расширение сосуда - прим. ред.), был успешно закрыт с помощью специального клея. Аневризма исчезла, а маленький пациент уже готовится к выписке.

В Республике Татарстан дети с подобной аномалией развития редкость - 1 ребёнок в 2 года. Именно поэтому оперативным вмешательством такого рода занимаются федеральные центры Москвы и Новосибирска.

Сам врач-нейрохирург из Новосибирска Виталий Киселёв довольно часто ездит с мастер-классами по хирургическому вмешательству. За последние пять лет он выполнил более 2500 операции у пациентов с патологией сосудов головного и спинного мозга, из них около 300 операций у детей с различными сосудистыми пороками развития.