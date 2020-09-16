Прокуратура Казани назвала причины обрушения стены исторического здания на Клары Цеткин

Прокуратура Кировского района города Казани продолжает проверку по факту обрушения здания на улице Клары Цеткин. В надзорном ведомстве озвучили первые итоги.

Согласно данным ведомства, здание находится в собственности ОАО "Сантехприбор" и является исторически ценным градоформирующим объектом.

"Как показала проверка, на прилегающей к зданию территории длительное время допускалось несанкционированное складирование мусора. Кроме того, на объект свободно проникали посторонние люди, которые похищали оттуда металлическую арматуру, что приводило к постепенному обрушению внутренних конструкций здания. При этом в нарушение требований ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» собственник здания до сих пор не разработал и не реализовал проект противоаварийных работ в целях сохранения предмета охраны", - пояснил официальный представитель прокуратуры Руслан Галиев.

По результатам проверки в адрес директора "Сантехприбора" внесено представление об устранении выявленных нарушений. Прокуратура потребовала разработать и согласовать с Комитетом РТ по охране объектов культурного наследия проект противоаварийных работ. При этом собственника предупредили, что все работы должны производиться по согласованию с Комитетом, иначе руководитель предприятия может быть привлечен к административной ответственности.

В настоящее время проверка продолжается.