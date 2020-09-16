В Казани около торгового центра избили и ограбили торговца золотом

В Казани около торгового центра на Арбузова ограбили и избили торговца золотом. У него с собой были деньги и ювелирные изделия на 1,5 миллиона рублей.

По информации МВД РТ, инцидент произошел 29 августа. Предварительно было известно, что около 14.00 двое молодых людей возле одного из торговых центров напали на индивидуального предпринимателя. На месте правоохранители установили, что 48-летний потерпевший занимается куплей-продажей золотых изделий. В момент нападения у него в сумке находилось большое количество товара и деньги - общая сумма причиненного материального ущерба превысила 1,5 миллиона рублей. Так же в результате разбоя потерпевший получил тяжелые травмы, так как злоумышленники нанесли по его голове несколько ударов металлической палкой.

Полицейские опросили свидетелей, изучили записи с камер видеонаблюдения и осмотрели близлежащую местность. Около одного из домов по Сибирскому тракту под деревом они обнаружили спрятанную сумку потерпевшего, а в ней - часть денег и 27 различных золотых украшений.

Оперативники установили автомобиль, на котором передвигались злоумышленники, а также их личности. 31 августа оперуполномоченные отдела полиции «Гвардейский» совместно с коллегами из городского управления задержали подозреваемых. В настоящее время мужчины в возрасте 28, 36, 38 лет допрошены, с их участием проведены все следственные действия. Они признались, что следили за потерпевшим, долгое время изучали распорядок его дня и маршрут передвижения.

По ходатайству следствия в отношении подозреваемых Советским районным судом города Казани избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейскими принимаются меры по выявлению мест сбыта похищенного имущества.