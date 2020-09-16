В Казани еще два человека скончались от коронавируса. Всего в республике умерли 70 человек

За последние сутки в Татарстане подтвердились два случая смерти от COVID-19, скончались двое жителей Казани.

По данным Минздрава РТ, умерла жительница Казани 1955 года рождения. Она была госпитализирована в РКИБ с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией. Состояние ухудшило обострение хронических заболеваний.

Также в ГКБ №7 скончалась женщина 1963 года рождения. Она была госпитализирована с внебольничной двусторонней пневмонией. Состояние ухудшали серьезные хронические заболевания.

Всего с начала пандемии в Татарстане, по данным на 16 сентября, от коронавируса умерли 70 человек.