«Ковидные» расходы бюджета могут покрыть 20%-ным ростом акцизов на сигареты

Расходы, которые бюджет РФ понес из-за пандемии коронавируса, предлагают покрыть с помощью резкого роста акцизов на табачные изделия. Об этом пишет "РБК" проект поправок в Налоговый кодекс, подготовленный Минфином.

Текущая версия налогового кодекса предполагает рост акцизов на 4% в 2021 году, тогда как проект поправок поднимает эту цифру до 20%.

"Внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии", - отметил представитель министерства.

При этом собеседник издания добавил, что в последующие годы ставка акциза будет индексироваться стандартно, с учетом уровня прогнозируемой инфляции.